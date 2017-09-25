За терроризм в Ираке казнили более 40 человек
2017-09-24 16:38
За терроризм в Ираке казнили более 40 человек
Наказание смертью по обвинению в терроризме получили более 40 преступников.
Минюст Исламской республики Ирак распространил информацию о очередную смертную казнь в этой стране, передает Rus.Media. Наказание смертью по обвинению в терроризме получили более 40 преступников.
В ведомстве отметили, что казни путем повешения была совершена над 42 осужденными за терроризм. Сегодня в тюрьмах Ирака находятся тысячи заключенных боевиков радикальных организаций. Боевые операции по освобождению Мосула и ряда других городов, захваченных террористами, многие военные преступники, в том числе выходцы из других стран мира, были взяты в плен. Каждый случай проходит судебное разбирательство.
Недавно Багдад посетила делегация Бельгии, ее члены выразили поддержку правосудия Ирака и призвали отказаться от предоставления амнистии боевикам радикальных группировок.
В то же время верховный комиссар ООН по правам человека обеспокоена такими случаями. Нави Пиллэй осудила казни в Ираке и подвергла сомнению прозрачность судебной системы этой страны.