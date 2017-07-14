За таблетки отдал автомобиль
Таблетки, скрытые от погранично-таможенного контроля в конструктивных особенностях транспортного средства, обнаружил вчера в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничный наряд совместно с таможенниками.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
Во время осмотра транспортного средства «Крайслер» белорусской регистрации, который двигался на въезд в Украину, правоохранители в передних дверях легковушки под обшивкой обнаружили 6 пачек таблеток «Dactovin» и 14 пачек «Sofosvel». Эти медицинские препараты пытался ввезти в нашу страну 32-летний гражданин Беларуси.
Транспортное средство, сумма оценки которого составила 150 тысяч гривен, и таблетки, которые в нем перевозились, у белоруса изъяты сотрудниками таможни, о чем составлены соответствующие документы.
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