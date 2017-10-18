За сутки в зоне АТО 44 обстрелы, 2 бойцов ВСУ погибли, 4 ранены
2017-10-18 09:02
За сутки в зоне АТО 44 обстрелы, 2 бойцов ВСУ погибли, 4 ранены
Силы АТО 38 раз отвечали врагу, используя весь спектр пехотного вооружения.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 44 раза нарушили перемирие, передает Rus.Media. В результате боевых действий погибли двое украинских воинов, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО
“В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией”, – говорится в сообщении.
Как и днем, после 18 часов противник продолжил активные обстрелы позиций ВСУ вдоль всей линии разграничения на Донецком направлении.
Так, вечером боевики несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО возле Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовки Второй, Троицкого и Майорская. Несколько раз враг применял стрелковое оружие на подступах к Пескам и Каменки.
А около 18 часов в результате минометного обстрела неподалеку Зайцевого погиб один украинский воин.
На Приморском направлении “горячей точкой остаются окраины Марьинки. Здесь вечером боевики вновь открыли огонь по укреплениям сил АТО, используя на этот раз минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы, стрелковое оружие.
В штабе сообщили, что здесь украинские защитники симметрично ответили врагу. Но в результате этого противостояния получили ранения двое украинских бойцов.
Кроме того в конце суток пророссийские наемники из 120-миллиметровых минометов били по опорным пунктам украинской армии возле Гнутового, а с 82-миллиметровых на подступах к Лебединского.
Также вечером на Приморском направлении получили ранения двое военных ВСУ в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
На Луганском направлении обстрелов было меньше. Однако возле Новоалександровки боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра и вооружения БМП. А под огонь стрелкового оружия врага попали позиции ВСУ возле Крымского и Попасной.
В штабе отметили, что силы АТО 38 раз отвечали врагу, используя весь спектр пехотного вооружения.