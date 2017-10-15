За сутки ,14 октября, на дорогах Украины погибло 17 человек, 111 травмированы
2017-10-15 16:11
За сутки ,14 октября, на дорогах Украины погибло 17 человек, 111 травмированы
“Полиция призывает водителей быть внимательными и не нарушать Правил дорожного движения”
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В течение прошлых суток, 14 октября, в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Украины погибло 17 человек, еще 111 участников дорожного движения получили травмы, передает Rus.Media.
Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины в воскресенье, в целом на протяжении прошлых суток на автодорогах страны произошло 879 дорожно-транспортных происшествий, из них 123 – с пострадавшими.
“Полиция призывает водителей быть внимательными и не нарушать Правил дорожного движения”, – говорится в сообщении.