За сутки спасатели Черниговщины ликвидировали 18 пожаров
За прошедшие сутки спасатели Черниговщины 10 раз привлекались к тушению пожаров в жилом секторе граждан, а также 8 раз в ликвидации возгораний на открытых территориях в природных экологических системах. Причинами возникновения пожаров в 12 случаях послужила неосторожность граждан в обращении с огнем, в 4 случаях – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и в 2 случаях – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей. Огнем пройдена площадь более 6 га открытых территорий, а также повреждены 4 жилых дома и 6 сооружений хозяйственного назначения.
Об этом сообщает В ДСНС в Черниговской области.
24 апреля во с. Сибериж Репкинского района в 8:02 по ул. Луговой, а в 16:10 по ул. Привокзальной произошли возгорания хозяйственной постройки и дома соответственно. В обоих случаях причиной возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнем.
В тот же день в 21:53 в Службу спасения “101” в Варвинском районе поступило сообщение о пожаре в селе Кулишовка хозяйственного здания, которую владелец использовал под мастерскую. По вызову на место происшествия прибыли пожарные 11-го Государственного пожарно-спасательного подразделения из райцентра Варва. Поскольку на тот момент огонь охватил кровлю здания на площади 120 кв. м, а также существовала угроза распространения огня на рядом расположенные жилые и хозяйственные постройки, оперативно были привлечены отделения тринадцатый Государственной пожарно-спасательной части из поселка Ладан и местную пожарную команду из села Журавка. Благодаря слаженным действиям пожарных пожар в 22:35 был локализован, а в 05:20 – окончательно ликвидирован. Спасены 3 единицы техники хозяев, не допущено распространение огня на рядом расположенные жилой дом и постройки хозяйственного назначения.
По предварительным данным, вероятной причиной возникновения пожара послужило короткое замыкание электросети. В ее ликвидации привлекалось 10 пожарных и 3 единицы специальной техники.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в быту, во время пребывания на открытых территориях, лесных массивах и у торфяников, быть осторожными в обращении с огнем, не курить в постели, а также не бросать непогашенные окурки и спички.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым