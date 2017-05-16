За Родину до самого конца …
Никто не может умалить роль добровольцев в начальный период войны в Донбассе. Молодые люди, чтобы защитить свою Родину, находили самые разные пути. Кто записывался в батальоны милиции, кто-то – к батальонов территориальной обороны. Были и такие, кто шел на контракт после окончания срока срочной службы. Без всякого пафоса стоит сказать: наша страна выстояла под натиском российской агрессии в августе 2014 основном с помощью таких добровольцев. К сожалению, многим из них это стоило жизни. Были среди них и уроженцы Черниговщины. Когда речь идет об участии Национальной Гвардии в войне на Донбассе, обычно говорят о батальоне «Донбасс», батальоне имени Кульчицкого. Однако в самые трудные дни августа 2014 года в Приазовье действовала и сводная группа 1-й оперативной бригады НГУ – именно та, которая принимала участие в параде в День Независимости. 24 августа 2014 командования штаба АТО встал перед острой необходимостью принять срочные меры для прорыва двух колец окружения по кадровым частей российской армии группировки из частей ВСУ, добровольческих батальонов и частей МВД, что на тот момент были сосредоточены в районе Иловайск – Многополье. Однако фактически для контрудара выставить было нечего. Начались довольно хаотичные попытки хоть как-то помочь войскам, которые выходили из-под Иловайская. В район были брошены фактически последние резервы – так, прямо с парада 25 августа было снято бригада НГУ. Задачей нацгвардийцив сначала было усиление обороны Мариуполя. Но, увидев российские танки, бригада развернулась и пошла на юг, пройдя почти 100 километров и выйдя в район города Комсомольское (после деоккупации – Кальмиусское). На тот момент небольшой город Комсомольское Старобешевского района было фактически единственным более-менее крупным населенным пунктом, на базе которого чисто теоретически можно было бы организовать точку сбора для всех, кто вышел из-под Иловайская. Но на конец августа кадровых частей ВСУ в городе не было – только бойцы батальона «Шахтерск», которые фактически после начала активных боевых действий в районе Старобешево – Новокатериновка ушли, бросив склад боеприпасов в местном военкомате. Никаких конкретных приказов гвардейцы не получили, и для них вообще стало шоком, что рядом идут серьезные бои. В ночь на 29 августа в город пришли три БМП и МТЛБ 51-й бригады, вырвались из-под Иловайская. Вслед за ними пришли русские, получили сведения, что в городе находится часть Национальной гвардии с серьезным вооружением. Штурмовать населенный пункт они не имели ни сил, ни времени. Поэтому прибегли к показательным действий – минометного обстрела города. Причем явно били по наводке местных (прежде всего, конечно, таксистов, на Донбассе были первыми помощниками террористов): погибли по меньшей мере двое солдат и ранены двое офицеров. Пострадали и дома местных жителей. Среди погибших был и уроженец села Марковцы Бобровицкого района Черниговской области Артем Ус. Он родился 30 августа 1994 года, окончил местную школу. Во всем служил хорошим примером для других. Отличался искренностью, добросовестностью, принимал активное участие в общественной жизни, занимался спортом. Как вспоминают учителя: «Маленький, спокойный мальчик постоянно поднимал руку на уроках, любил читать, рисовать. Помню его белокурую головку, склонившуюся над тетрадью, в котором он старательно выписывает буквы и первые примеры. Артем любил уроки трудового обучения, потому что производить аппликации и вышивать – его любимые занятия. С начальных классов парень начал увлекаться футболом и все свободное время проводил на стадионе ». В 2011 году поступил в строительный колледж в Киеве, который закончил в марте 2013 года. Через месяц был призван на срочную службу в ряды Национальной Гвардии Украины. Служил в 1-й бригаде оперативного назначения. В апреля 2014 года должен был вернуться домой, к родителям, у которых был единственным ребенком. И в Украине обострялся беспокойство, потому Артем добровольно остался на контрактную службу. Похоронен 1 сентября 2014 в селе Марковцы Бобровицкого района. Указом Президента Украины №873 / 2014 от 14 ноября 2014 года, «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге», награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). В память об Артеме Уса в мае 2015 году на здания Марковецкого общеобразовательной школы установлена мемориальная доска. Одна из улиц села Марковцы названа именем Артема Уса.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым