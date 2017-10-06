За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили перемирие
2017-10-06 09:03
За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили перемирие
Основная активность врага была зафиксирована на Донецком направлении.
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В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования, применяя стрелковое оружие и минометы, 24 раза нарушили перемирие, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Как и несколько дней подряд, основная активность врага была зафиксирована на Донецком направлении.
Так, вечером и ночью боевики в дважды из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Майорская, Авдеевки, Опросного.
Из этой же оружия оккупанты открывали огонь на подступах к шахте Бутовка. А вблизи Зайцевого применяли вооружение БМП.
На Луганском направлении пророссийские наемники дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Лобачевого. А из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО возле Станицы Луганской, Валуйского, Крымского.
На Приморском направлении под огонь вражеских гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции ВСУ возле Широкиного, Павлополя и Водяного. А неподалеку Березового кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник применял вооружения БМП.
Как отмечают в штабе, во время 17 обстрелов украинские военные жестко отвечали врагу из оружия незабороненої мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет.