За прошедшие сутки 20 обстрелов, 1 боец ВСУ ранен,еще двое – боевые травмы
2017-10-01 09:50
За прошедшие сутки 20 обстрелов, 1 боец ВСУ ранен,еще двое – боевые травмы
Основная активность боевиков сохранялась на Донецком направлении.
За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь в зоне проведения АТО, в результате один украинский военных получил ранения, еще двое – боевые травмы, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
“Украинские военные 12 раз огнем в ответ принуждали противника к соблюдению мирных договоренностей”, – говорится в сообщении.
Основная активность сепаратистов сохранялась на Донецком направлении.
“Здесь после 18 часов боевики несколько часов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на юго-восточных окраинах Авдеевки. Украинские бойцы жестко отвечали противнику”, – говорится в сообщении.
Также вечером террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе шахты Бутовка, Невельского и Майорская.
На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали украинские силы на подступах к Лебединского и Водяного. С 21.00 и на протяжении часа боевики били из 82 мм миномета, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО вблизи Широкиного.