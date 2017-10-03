За прошедшие сутки 17 обстрелов, потерь среди ВСУ нет
2017-10-03 10:34
За прошедшие сутки 17 обстрелов, потерь среди ВСУ нет
Учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали огонь в ответ.
За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь, вечером они увеличили число обстрелов позиций сил АТО на Донецком направлении, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
“Учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали огонь в ответ. В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет”, – говорится в сообщении.
Вечером террористы более 3-х часов из разного вида гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточных окраинах Авдеевки. Из вооружения БМП они обстреливали украинские укрепления возле Зайцевого. Кроме того, боевики ночью били по силам АТО в Майорскую и Невельском.
На Луганском направлении около 18:00 сепаратисты применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. Возле Крымского работал 82-мм миномет боевиков.
На Приморском направлении после 18:00 сохранялась тишина.