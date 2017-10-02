За прошедшие сутки 14 обстрелов, один боец ВСУ подорвался на мине
2017-10-02 08:50
За прошедшие сутки 14 обстрелов, один боец ВСУ подорвался на мине
В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника.
В воскресенье, 1 октября, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие, передает Rus.Media. В результате подрыва на мине погиб один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-сцентр штаба АТО.
Минувшие сутки в районе проведения АТО завершилась активизацией российско-оккупационных группировок на всех направлениях.
Если днем боевики придерживались режима тишины на Луганском и Донецком направлениях, то после 18 часов, враг трижды из гранатометов различных типов и стрелкового оружия обстрелял укрепления ВСУ неподалеку Зайцевого.
“А около 23 часов пророссийские наемники в очередной раз, цинично подвергая опасности гражданское население, открыли огонь уже по мирным зданиях в северных окрестностях этого поселка”, – сообщает штаб АТО.
Кроме того, вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.
На Мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета возле Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутового.
Также 1 октября днем во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановки подорвался на мине и получил ранения несовместимые с жизнью один украинский военный.
На Луганском направлении зафиксирован один обстрел. Так, около 22 часов оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам ВСУ неподалеку Крымского.
В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника.