За последний год в миссии ОБСЕ на Донбассе вдвое возросло количество россиян, – Геращенко
2017-10-01 17:46
За последний год в миссии ОБСЕ на Донбассе вдвое возросло количество россиян, – Геращенко
Очень часто в СММ есть представители тех стран, которые имеют особые сантименты в Москву, заявила Геращенко.
За последний год в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе вдвое возросло присутствие россиян. Об этом рассказала член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Rus.Media.
“Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сантименты в Москву, и иногда они не замечают очевидных обстрелов. За последний год, кстати, в СММ ОБСЕ вдвое возросло присутствие россиян, в несколько раз возросло присутствие сербов, белорусов. Мы хотим сказать, что очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ были беспристрастными и безоговорочно относились к выполнению своих обязанностей”, – сказала Геращенко.