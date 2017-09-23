За попытку дать взятку Холодницькому в 300 тысяч долларов США, задержали судью
2017-09-23 08:11
За попытку дать взятку Холодницькому в 300 тысяч долларов США, задержали судью
Высший совет правосудия дала согласие на арест судьи, который хотел дать взятку руководителю САП Назар Холодницькому
Высший совет правосудия дала согласие на содержание под стражей судьи Кировского райсуда Днепропетровска Геннадия Підберезного за попытку дать взятку руководителю САП Назару Холодницькому, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.
Подберезный был задержан 21 сентября. В тот же день ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК Украины.
“Подберезный Г.А. подозревается в предоставлении по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение, за совершение действий в интересах третьих лиц с использованием предоставленной должностному лицу власти”, – заявил член ВРП Игорь Бенедисюк.
Как сообщалось, двух судей из Днепропетровской области, которые предложили руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницькому взятку в 300 тысяч долларов США, задержали в Киеве.