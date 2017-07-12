За полгода подорожала 21 позиция из 23-х в списке социальных продуктов питания – депутат «Нашего края»
Партия «Наш край» призывает правительство восстановить государственное регулирование цен на социальные продукты питания и услуги. Как отметил депутат Черниговского горсовета от «Нашего края» Виктор Быстров, системное «вслепую» поднятие тарифов на энерго – и водоснабжения коммерческим учреждениям спровоцировало медленное повышение цен на продукты питания, которое испытывают как жители Черниговщины, так и всей Украины.
Действия правительства в экономике страны в угоду МВФ приводят к катастрофическим последствиям для граждан. В ожидании нового повышения тарифов на энергоснабжение и коммунальные услуги производители продуктов питания и розничные сети заранее внесли расходы на хранение товаров в оптовую и розничную цену. Цена на социальный хлеб уже выросла на 1,3 грн.
Данные Государственной службы статистики свидетельствуют о том, что за шесть месяцев произошло стремительное подорожание мяса: свинины и говядины на 24,5 грн и 17,5 грн, соответственно. Сейчас килограмм свинины можно купить по средней цене 97 грн, а говядины – 104 грн. «Питание мясом и мясными изделиями становится все более недоступным для подавляющего большинства населения Украины», — отметил депутат.
Партия требует разработать компенсаторные механизмы для производителей продуктов питания и немедленно вмешаться в ситуацию ценообразования на продукты питания. Иначе обещанное правительством повышение пенсий и минимальных заработных плат осенью «съест» рост цен на продукты питания.
Справка: Ассоциация поставщиков торговых сетей констатирует, что, по данным Госстата, за полгода, с 29 декабря 2016-го по 30 июня 2017 г. подорожала 21 позиция из двадцати трех в списке социальных продуктов питания, то есть 90 %.
Выросли цены на вареные колбасы – на 6 грн, сало – на 4 грн, куриную тушку – на 3,5 грн. На сегодня вареная колбаса стоит 67 грн за кг, сало – 45 грн за кг, а тушка куриная – 45,5 грн за кг.
Продукт № 1 для каждой семьи – социальный хлеб, как белый, так и черный, за шесть месяцев подорожал на 1,3 грн.
Самое стремительное подорожание произошло на овощи. Капуста подорожала на 13 грн, морковь – на 10 грн, лук – на 6,7 грн, свекла – на 5,4 грн, картофель – на 4,8 грн.
За полгода заметно выросли цены на молочную продукцию. Больше всего поднялся в цене творог – на 11,7 грн, теперь его средняя цена по Украине составляет 92,5 грн за кг. Сливочное масло можно купить по 141,1 грн за кг, что на 6,8 грн дороже от предыдущего периода. Сметана и молоко подорожали, соответственно, на 4,8 и 1,2 грн. Более чем на 1 гривну также подорожали сахар – на 1,5 грн и рис – на 2 грн.
В то же время за последние шесть месяцев произошло снижение цены на яйца – на 9 грн, соответственно, теперь они по 11,9 грн за десяток, и снижение цены на гречку – на 3,2 грн, она теперь стоит 25 грн за кг.
Пресс-служба Черниговской областной организации «Наш край»
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