За ожидание пассажира водители Uber будут снимать плату
04.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-10-04 07:11
За ожидание пассажира водители Uber будут снимать плату
Водитель будет получать плату за каждую минуту после второй минуты ожидания пассажира.
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Водитель будет получать плату за каждую минуту после второй минуты ожидания пассажира, передает Rus.Media.
Об этом говорится в блоге компании.
“Через 2 минуты после прибытия водителя для пассажира начинает начисляться плата за каждую минуту ожидания, пока водитель ждет начало поездки”, – сообщают в компании.
Сколько стоит минута ожидания – не сообщается.