За ожидание пассажира водители Uber будут снимать плату

despravda | 04.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-04 07:11

За ожидание пассажира водители Uber будут снимать плату
Водитель будет получать плату за каждую минуту после второй минуты ожидания пассажира.

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Водитель будет получать плату за каждую минуту после второй минуты ожидания пассажира, передает Rus.Media.

Об этом говорится в блоге компании.

“Через 2 минуты после прибытия водителя для пассажира начинает начисляться плата за каждую минуту ожидания, пока водитель ждет начало поездки”, – сообщают в компании.

Сколько стоит минута ожидания – не сообщается.

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