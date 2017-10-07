За несколько часов в Украине количество осадков может достигать годовой нормы
2017-10-06 17:51
За несколько часов в Украине количество осадков может достигать годовой нормы
Интересно, где в Украине больше всего дождей? И почему они такие интенсивные?
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Осенью который редко неделя проходит без дождя. А время льет так, что ни один зонт не защитит, передает Rus.Media . К примеру, недавно на Прикарпатье количество осадков за один вечер достигло месячной нормы – около 50 миллиметров!
Интересно, где в Украине больше всего дождей? И почему они такие интенсивные?
Об этом беседуем заведующим отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института НАНУ, Еленой Смалюх, в. а. начальника отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра, и Евгенией Щербаковой, сотрудницей лаборатории качества Института водных проблем и мелиорации НААН.
– Больше всего сильных дождей выпадает на Львовщине (Прикарпатье и Карпаты), а также Ивано-Франковской области и черновицкой области, – рассказывает Елена Смалюх. – Также сильные осадки характерны для Волынско-Подольской возвышенности и Донецкого кряжа. А вот меньше всего дождей выпадает на востоке и юго-востоке страны, где много равнинных территорий.
– В последние годы в целом дождей становится меньше, не так ли?
– Да. Но зато в Украине возросла интенсивность осадков, – говорит Вера Балабух. – Больше ливней со шквалами и градом. Следовательно, сумма осадков осталась неизменной, но они стали более бурными.
И это плохо: ведь, если дожди выпадают после долгого бездощового периода, влага стекает и не просачивается в землю. При высокой температуре испарение влаги увеличивается, и, как следствие, возрастает засушливость.
– В чем причина таких изменений?
В. Балабух: – Это проявления изменения климата, происходящее на планете. Такие тенденции характерны не только для Украины, но и для всей Европы и вообще Северного полушария. Бывает, что количество осадков в течение нескольких часов может составлять две, а то и три месячные нормы. Такие случаи мы наблюдаем на всей территории Украины.
– Интересно, а какого размера могут быть капли в облаке?
А. Смалюх: – От 0,5 до 7 миллиметров. Снизу облака они меньше, а сверху больше. К слову, капли имеют форму шарика, ошибочно считать, что они удлиненные, как слеза. Кстати, даже при 10 – 20 градусах мороза влага в облаках может быть в форме переохлажденной капли. Если сквозь такое облако пролетит самолет, ему грозит обледенение, а это очень опасное явление.
– А на какой высоте образуются облака?
А. Смалюх: – Минимально – 30 метров над землей. И даже с таких низких облаков может падать мелкий дождь. Вообще же дождевые облака могут развиваться на высоте до 15 километров!
– А какой состав дождя?
Есть. Щербакова: – Влага, которая испаряется в воздух после дождя или с различных наземных водоемов, не содержит никаких вредных примесей, это чистая вода. И дождь, падая, может захватывать различные вредные вещества, которые есть в атмосфере.
В общем, в дождевой воде мало кальция, магния, а также железа, ибо ионов железа в воздухе просто нет. А вот водопроводная вода, к примеру, может быть перенасыщена железом.
– А что такое кислотный дождь?
– Дождь, который падает над местностью, где есть заводы, в частности коксохимических, может захватывать вредные примеси, содержащиеся в выбросах этих предприятий. Если выбросы серы соединяется с водой, образуется серная кислота Н2СО4 или сірчаниста Н2СО3. Такие кислотные дожди очень опасны для людей.
Помню, после аварии в Чернобыле в воздух попало много серы, а кислотные дожди были такими сильными, что когда капля падала на голову, то уж ад! Теперь таких дождей уже нет.