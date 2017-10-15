За минувшие сутки в зоне АТО обстрелы 23
2017-10-15 09:59
За минувшие сутки в зоне АТО обстрелы 23
В результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Боевики продолжили обстрелы позиций украинской армии 14 октября, концентрируя активность, в основном, на Приморском и Луганском направлениях, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Так, вечером враг дважды из пулеметов бил по нашим укреплениям возле Крымского, а неподалеку Лобачевого применял стрелковое оружие.
На Приморском направлении около 18 часов оккупанты открывали огонь из вооружения БМП и противотанкового гранатомета по окрестностям Водяного. Из автоматического гранатомета пророссийские наемники обстреливали укрепления сил АТО в районе Талаківки.
На Донецком направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов противника оказались позиции Вооруженных Сил Украины возле Авдеевки, Новоселовки Второй, и дважды на подступах к Зайцевого.
В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время обстрела 21 наши военные огнем из пехотного вооружения принуждали противника к миру.
За сутки, что прошлая, враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. В результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.