За минувшие сутки в зоне АТО обстрелы 23

despravda | 15.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-15 09:59

За минувшие сутки в зоне АТО обстрелы 23
В результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.

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Боевики продолжили обстрелы позиций украинской армии 14 октября, концентрируя активность, в основном, на Приморском и Луганском направлениях, передает Rus.Media.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, вечером враг дважды из пулеметов бил по нашим укреплениям возле Крымского, а неподалеку Лобачевого применял стрелковое оружие.

На Приморском направлении около 18 часов оккупанты открывали огонь из вооружения БМП и противотанкового гранатомета по окрестностям Водяного. Из автоматического гранатомета пророссийские наемники обстреливали укрепления сил АТО в районе Талаківки.

На Донецком направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов противника оказались позиции Вооруженных Сил Украины возле Авдеевки, Новоселовки Второй, и дважды на подступах к Зайцевого.

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время обстрела 21 наши военные огнем из пехотного вооружения принуждали противника к миру.

За сутки, что прошлая, враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. В результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.

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