За минувшие сутки в зоне АТО боевики применили “Грады” (видео)
2017-10-04 07:39
За минувшие сутки в зоне АТО боевики применили “Грады” (видео)
Боевики впервые с начала “школьного перемирия” применили “Грады” в зоне АТО.
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Количество пострадавших в результате обстрела со стороны боевиков с начала суток по состоянию на 18:00 вторника не увеличилась, состояние обоих получили ранения в ходе ночного обстрела украинских военных в настоящее время удовлетворительное, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает Rus.Media.
“Около часа ночи боевики из автоматического гранатомета обстреляли наши позиции в районе Гнутово на мариупольском направлении. В ответ украинские военные применили оружие на поражение. В результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения. Пострадавшим сразу была оказана квалифицированная медицинская помощь. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное”, – сообщается в сводке штаба АТО, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Facebook.
Всего, как отмечается в сообщении, боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО с начала суток по состоянию на 18:00 вторника.
“Сегодня, впервые с начала школьного перемирия пророссийские наемники применили реактивную систему залпового огня “Град”. В 16 часов враг выпустил 15 снарядов из “Града” по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутовому”, – говорится в отчете.
На донецком направлении с полуночи незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали юго-восточные окраины г. Авдеевку из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщалось, спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах утром во вторник сообщил, что незаконные вооруженные формирования с начала суток 3 октября дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое украинских военных получили ранения.