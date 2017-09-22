За минувшие сутки в зоне АТО 26 обстрелы, потерь среди украинских военных нет
2017-09-22 09:39
За минувшие сутки в зоне АТО 26 обстрелы, потерь среди украинских военных нет
Во время обстрела силы АТО открывали огонь, ведь была прямая угроза жизни наших воинов.
Боевики незаконных вооруженных формирований осуществили за прошедшие сутки 26 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает Rus.Media.
“Минувшие сутки в районе проведения АТО завершилась ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Если днем противник соблюдал режим тишины, то после 18 часов на Приморском и Донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации… в общем, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь, ведь была прямая угроза жизни наших воинов. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет”, – говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.
На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов, пулеметов и стрелкового вооружения, позиции ВСУ близ Майорска и Новоселовки Второй – с вооружения БМП.
На Приморском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Водяного из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Гнутово – из противотанковых гранатометов. Вечером боевики обстреливали окрестности Павлополя.
На Луганском направлении боевики обстреливали Крымское из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов.