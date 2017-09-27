За минувшие сутки в зоне АТО 15 обстрелов, 1 боец ВСУ получил ранения
2017-09-27 08:51
За минувшие сутки в зоне АТО 15 обстрелов, 1 боец ВСУ получил ранения
12 раз украинские военные открывали огонь в ответ.
За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в результате один украинский военный получил ранения, передает Rus.Media.
Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
12 раз украинские военные открывали огонь в ответ. Наибольшая активность боевиков зафиксирована после 18:00.
На Донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из разного вида гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Украинские защитники огнем в ответ жестко пресекали активность врага. В результате этого противостояния, около 18 часов, получил ранения один военнослужащий. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное”, – говорится в сообщении.
Также в конце суток из гранатометов террористы обстреляли украинские укрепления возле Каменки и шахты Бутовка.
На Приморском направлении сепаратисты также применяли гранатометы на подступах к Марьинки. Возле Широкиного они били из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Гнутового – с вооружения БМП.
На Луганском направлении боевики дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Крымского.