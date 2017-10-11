За минувшие сутки в зоне АТО 12 обстрелов, 4 бойцов ВСУ ранены
2017-10-10 09:39
За минувшие сутки в зоне АТО 12 обстрелов, 4 бойцов ВСУ ранены
Боевая активность российско-оккупационных группировок сместилась с Донецкого направления на Луганское, который раньше был относительно спокойным.
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В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня, передает Rus.Media.
В результате боевых действий двое украинских защитников были ранении, еще двое получили боевые травмы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В конце суток боевая активность российско-оккупационных группировок сместилась с Донецкого направления на Луганское, который раньше был относительно спокойным.
Так, после 18 часов боевики из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по украинским позициям на подступах к Станице Луганской, Валуйского, Новоалександровки, Трехизбенки.
На Приморском направлении вечером пророссийские наемники на протяжении нескольких часов обстреливали из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов украинские опорные пункты неподалеку Гнутового.
В ответ военнослужащие сил АТО применяли весь спектр незапрещенном пехотного вооружения. В результате этого противостояния, около 18 часов один боец ВСУ был ранен, другой получил боевую травму.
На Донецком направлении вечером было относительно спокойно. Лишь вблизи Зайцевого зафиксирован недолгий обстрел укреплений ВСУ из стрелкового оружия.
Как сообщается, военнослужащие Вооруженных Сил Украины 8 раз применяли оружие для принуждения противника к миру.