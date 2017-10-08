За минувшие сутки боевики 19 обстрелов, один боец ВСУ получил ранения
2017-10-08 09:06
За минувшие сутки боевики 19 обстрелов, один боец ВСУ получил ранения
Минувших суток обстановка в районе проведения АТО обострилась.
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В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, передает Rus.Media.
В результате боевых действий один украинский воин получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО обострилась. Если днем количество вражеских огневых провокаций была минимальной, то после 18 часов боевики увеличили боевую активность на всех направлениях.
Так, вечером боевики несколько часов из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия били по украинским защитникам на юго-восточных окраинах Авдеевки. Также под вражеским огнем оказались укрепления ВСУ возле Майорская и Зайцевого.
Около 19 часов, в результате гранатометного обстрела опорного пункта сил АТО неподалеку Песков, получил ранения один украинский военнослужащий.
На Приморском направлении пророссийские наемники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ на подступах к Водяному, Гнутового, Старогнатівки. А около 21 часа, выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Талаківки.
Увеличилось количество вражеских провокаций на Луганском направлении, который в предыдущие несколько дней был относительно спокойным.
Так, вечером боевики дважды из разных видов гранатометов обстреляли украинские опорные пункты возле Трехизбенки. А около 23 часов там же применили и 82-миллиметровый миномет. Кроме того, в конце суток враг дважды из гранатометов открывал огонь вблизи Крымского.
Как отметили в штабе, во время 11 обстрелов, когда возникала угроза жизни украинских бойцов, силы АТО жестко отвечали врагу.