За косяки «фейкового» сына расплатилась старушка
27.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратилась жительница областного центра 1938 года. Женщина заявила, что стала жертвой аферистов. Заявительницы позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что сбил человека. Поэтому, мол, ему нужны деньги на решение вопроса. Об этом стало известно из собственных источников. Старушка поверила и перечислила мошенникам на карту «Ощадбанк» более 6000 гривен. По данному факту проводится проверка.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым