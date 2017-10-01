За этим неожиданным фактором можно точно узнать, какой будет продолжительность вашей жизни
01.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Потеря своих натуральных зубов указывает на предрасположенность к некоторым болезням. Наличие такой связи доказано впервые. К такому выводу шведские медики пришли, пронаблюдав в течение 12 лет за 7500 мужчинами и женщинами. “Чем меньше своих зубов, тем выше риск умереть от инфаркта”, — таков вердикт врачей. По заключению исследователей, лица, у которых остается 10 и менее своих зубов, в 7 раз чаще умирают от инфаркта по сравнению с людьми того же пола и возраста, имеющих 25 зубов.
Кстати, в других исследованиях медики также связывали потерю зубов с повышенным риском развития онкологических болезней сразу нескольких видов. А вот чистка зубов дважды в день и регулярный поход к стоматологу могут продлить жизнь человека на 10 и более лет.