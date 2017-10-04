За два дня в Украине стартует осенний призыв в армию
2017-10-03 15:59
За два дня в Украине стартует осенний призыв в армию
С 5 октября по 28 ноября в Украине время призыва на срочную службу.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В планах привлечь в армейские ряды 10 460 юношей от 20 до 27 лет, передает Rus.Media. Треть из них направят в Нацгвардию, а 600 ребят – в Государственную специальную службу транспорта.
Срочников в зону АТО отправлять не будут. Хотя дефицит кадров, особенно офицерских, там ощутимый. Все боевые бригады контрактников недоукомплектованы.
Мужчин пытаются мотивировать повышением заработной платы. Те, кто воюют на передовых позициях, получают в среднем 18 тысяч гривен. А у сержантов и офицеров еще надбавка за командование во время боя.
Нам хотелось бы как можно больше кадров. И есть дефицит в таких специальностях, как командиры взводов и командиры рот. Поэтому мы направляем все усилия на комплектование именно этой категории личного состава,– отметил начальник Главного управления персонала ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА Артур Артеменко.
Кстати, министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак подписал приказ “Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года”.