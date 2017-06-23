За драку – 5 лет лишения свободы
Прокурором в Черниговском районном суде доказана вина злоумышленника, который на почве внезапно возникших неприязненных отношений повлек тяжелые телесные повреждения пострадавшему. Об этом сообщили в прокуратуре города Чернигова. Досудебным расследованием и во время судебного разбирательства установлено, что в июле прошлого года обвиняемый нанес потерпевшему два удара ногой в область живота. В судебном заседании злоумышленник свою вину в инкриминируемом правонарушении признал полностью. Учитывая тяжесть и обстоятельства совершения преступления, приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Постановлением Апелляционного суда Черниговской области приговор оставлен без изменений.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым