За чей счет восстанавливают поврежденные в ДТП элементы городской инфраструктуры?
Подавляющее количество дорожно-транспортных происшествий происходит именно на проезжей части и в большинстве случаев ограничивается порчей собственного имущества, то есть автомобилей или других транспортных средств, которые являются участниками ДТП. Но нередко бывает и так, когда в результате ДТП повреждают светофоры, опорные столбы, дорожные знаки и другие элементы дорожной или частной инфраструктуры, потом приходится восстанавливать. Несколько дней назад по ул. Рокоссовского, напротив магазина «Союз», легковой автомобиль влетел в металлический забор на распределительной полосе, в результате чего забор был сломан. Журналистам ЧЕline стало интересно, кто именно в таких случаях восстанавливает поврежденное имущество и за чей именно счет. Поэтому за разъяснениями мы обратились в пресс-службу Черниговской полиции. «Если лицо признается виновным в совершении ДТП, то частное лицо или организация, в собственности которой находится поврежденный объект, вправе заключить мировое соглашение с виновным в ДТП, в результате которого виновный должен возместить убытки, полученные в результате повреждения имущества. В случае, когда мировое соглашение не заключается, то возмещение убытков решается в судебном порядке. Подается гражданский иск в суд, который прилагается к уголовному делу, которая открывается в случае, когда пострадавшие в результате ДТП ». Если ДТП обходится без пострадавших, то патрульная полиция регистрирует ДТП и проводит фиксацию поврежденного имущества, без возбуждения уголовного дела. Процедура взимания вызванных материального ущерба та же – это или гражданский иск от частного лица или государственной организации или мировое соглашение », – прокомментировала журналистам пресс-офицер Черниговского отдела полиции Наталья Човпило. Также в пресс-службе Черниговской полиции отметили, что за пару лет было всего несколько случаев, когда водители возмещали стоимость поврежденного имущества. Это было повреждение частного киоска, нескольких частных заборов и светофоров, а также дорожных знаков. Все эти случаи решались не по суду, а благодаря мировом соглашении между собственником имущества и виновником ДТП. Таким образом, восстановление поврежденного забора по ул. Рокоссовского должен оплатить водитель, который его сломал. Но возникает вопрос – кто компенсирует затраты на восстановление поврежденного имущества, если полиция не фиксирует ДТП. Ведь иногда бывает так, что водитель может что-то повредить, и не останавливается и не вызывает полицию. Например, взбить дорожный знак и поехать дальше. Этот вопрос риторический – в таких случаях частные владельцы или государственные организации, которым это имущество принадлежит, вынуждены восстанавливать имущество за свой счет. По крайней мере тогда, когда невозможно найти виновного в повреждении имущества.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым