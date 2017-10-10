За чертой бедности: как живут нищие в разных странах мира (Фото)
2017-10-09 13:34
За чертой бедности: как живут нищие в разных странах мира (Фото)
Прежде, чем жаловаться на жизнь, необходимо посмотреть на эти фотографии.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Маленькие зарплаты, дорогие продукты, “нечего надеть” и так далее – все это проблемы современного человека, но есть другие страны, где живут настолько бедные люди, что им нет дела до того, как они выглядят и в какой трущобе живут, передает Rus.Media.
Бедность отнимает у этих людей жизнь и шанс на счастье. Им нечего есть, их никто не хочет просто так лечить и они умирают от тяжелых эпидемиологических заболеваний. Их детям негде учиться, а если какая-то более-менее разумный человек и станет преподавать бедным деткам, то этих знаний будет недостаточно для того, чтобы выбиться в общество, которое не принимает нищих.
Гвинея
Эфиопия
Китай
США