Узнав об этом открытии, ты будешь заниматься сексом только со светом!
2017-10-10 16:54
Узнав об этом открытии, ты будешь заниматься сексом только со светом!
От нового исследования итальянских ученых в выигрыше все: ты, твоя девушка и коммунальные службы!
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Ты уже сто раз читал советы, как превратить рутинный и обыденный секс в феерическое мероприятие, сравнимое разве что с церемонией открытия Олимпиады, передает Rus.Media. Советов таких много и на все случаи жизни: как сделать прелюдию незабываемой, какими навыками должен обладать идеальный сексуальный партнер и даже какие физические упражнения сделают тебя секс-гигантом.
Но, спасибо науке, есть и более простой способ. Тебе необходимо будет всего лишь включить свет! Да, мы в курсе, раньше считалось, что приглушенный свет в спальне настраивает на романтическое настроение (и позволяет скрыть, что последний раз в спортзале ты был в позапрошлом году).
Согласно новому исследованию, проведенному Университетом Сиены (Италия), яркий свет во время секса повышает уровень тестостерона и делает ощущения в три раза ярче, уж прости за каламбур. И это еще не все!
В научном эксперименте приняли участие 38 мужчин с низким либидо. Половина из них в течение двух недель по 30 минут в день проводили в помещении с ярким светом. В конце эксперимента анализы этой группы показали значительное повышение уровня тестостерона. Сначала уровень тестостерона у участников эксперимента был около 2,3 нг/мл, а после эксперимента увеличился до 6,7 нг/мл, что и дало ученым основание говорить об увеличении либидо в три раза.