Узнай, женщин какого возраста ты возбуждаешь
2017-10-09 18:58
Узнай, женщин какого возраста ты возбуждаешь
Найди в таблице свой возраст и возраст девушки и узнай силу вашего влечения! В процентах!
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Популярный сайт знакомств составил на основе данных моего очень интересную статистику, передает Rus.Media. Она состоит из сухих цифр, но какие они на самом деле значительные! Ведь речь о возрасте и о том, как он влияет на влечение к представителям противоположного пола.
Аналитики составили две таблицы, по которым ты можешь проследить процент вашего с девушкой взаимного притяжения. Итак, вперед.
Таблица № 1
На ней ты можешь рассмотреть, какого возраста женщины тебе предпочитают.
Например, если тебе нравится девушка 24 лет, у 32-летнего тебя больше шансов, чем у тебя 22-летнего. Грань незрелости — это сочетание возраста мужчины и женщины, при котором женщина явно будет опекать и играть роль матери для мужа.
Таблица № 2
А здесь ты видишь, какого возраста женщины нравятся тебе.