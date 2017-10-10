Узнай, женщин какого возраста ты возбуждаешь

despravda | 10.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-09 18:58

Узнай, женщин какого возраста ты возбуждаешь
Найди в таблице свой возраст и возраст девушки и узнай силу вашего влечения! В процентах!

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Популярный сайт знакомств составил на основе данных моего очень интересную статистику, передает Rus.Media. Она состоит из сухих цифр, но какие они на самом деле значительные! Ведь речь о возрасте и о том, как он влияет на влечение к представителям противоположного пола.

Аналитики составили две таблицы, по которым ты можешь проследить процент вашего с девушкой взаимного притяжения. Итак, вперед.

Таблица № 1

На ней ты можешь рассмотреть, какого возраста женщины тебе предпочитают.

Например, если тебе нравится девушка 24 лет, у 32-летнего тебя больше шансов, чем у тебя 22-летнего. Грань незрелости — это сочетание возраста мужчины и женщины, при котором женщина явно будет опекать и играть роль матери для мужа.

Таблица № 2

А здесь ты видишь, какого возраста женщины нравятся тебе.

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