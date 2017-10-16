Узнай что несет тебе 2018 год! (видео)
16.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-10-16 20:46
Узнай что несет тебе 2018 год! (видео)
Кому будет сопутствовать успех в течение всего 2018 года!
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Узнай что несет тебе 2018 год!, передает Rus.Media.
Вы хотите узнать, каким знакам зодиака повезет в 2018 году? Вы входите в число счастливчиков? Тогда смотрите видео !
Для просмотра гороскопа используйте тайм-код для знаков зодиака, расположенный ниже:
0:23 — Каким знакам зодиака повезет в 2018 году
2:56 — Овен
3:52 – Телец
5:09 — Близнецы
6:16 — Рак
7:22 — Лев
8:30 — Дева
9:37 — Весы
10:45 — Скорпион
11:51 — Стрелец
12:58 — Козерог
14:05 — Водолей
15:13 — Рыбы