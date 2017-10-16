Узнай что несет тебе 2018 год! (видео)

despravda | 16.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-16 20:46

Узнай что несет тебе 2018 год! (видео)
Кому будет сопутствовать успех в течение всего 2018 года!

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Узнай что несет тебе 2018 год!, передает Rus.Media.

Вы хотите узнать, каким знакам зодиака повезет в 2018 году? Вы входите в число счастливчиков? Тогда смотрите видео !

Для просмотра гороскопа используйте тайм-код для знаков зодиака, расположенный ниже:

0:23 — Каким знакам зодиака повезет в 2018 году

2:56 — Овен

3:52 – Телец

5:09 — Близнецы

6:16 — Рак

7:22 — Лев

8:30 — Дева

9:37 — Весы

10:45 — Скорпион

11:51 — Стрелец

12:58 — Козерог

14:05 — Водолей

15:13 — Рыбы

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