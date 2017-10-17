Узелок на здоровье

despravda | 17.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-16 19:42

Узелок на здоровье
Ритуал проводится на убывающей луне.

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Если болезнь, несмотря на все усилия врачей, не отпускает, попробуйте прибегнуть к старинному магическому методу «завязывания» недуга, передает Rus.Media.

Ритуал проводится на убывающей луне. Вам потребуется шнур из натурального волокна, лучше – некрашеный.

Держите шнур как можно ближе к тому участку тела, где гнездится болезнь, и начинайте завязывать узлы – один на другой, так, чтобы образовался один большой узел.

При этом читайте заговор:

Я болезнь на узел навязываю,

Я болезнь на узел привязываю,

Я болезнь на узел завязываю,

Я болезнь в узел загоняю,

Я болезнь в узел закрепляю,

Я болезнь в узел прикрепляю.

Болезнь в узле — здоровье во мне.

Пусть будет так.

Аминь!

Читать следует так, чтобы на каждую строчку приходилось по узелку. Далее шнур следует закопать в землю, сказав: «Веревка сгниет – здоровье придет!»

Поскольку зимой закапывать что-то затруднительно, положите шнур в цветочный горшок, засыпьте землей – и вынесите из дома. Очень важно унести горшок через перекресток и там оставить. Идти нужно молча, не оглядываясь. Не говорите ни слова, пока не переступите порог родного дома.

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