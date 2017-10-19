Установлено, в какой день недели люди умирают чаще всего
2017-10-18 20:54
Установлено, в какой день недели люди умирают чаще всего
И нет, это не понедельник. Со стороны коварного человечества было бы слишком просто.
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Казалось бы, смертоносность понедельника доказана всеми доступными человечеству средствами — от кинематографа до личного опыта, передает Rus.Media. И здесь, такие, материализуются уважаемые эксперты и ошеломляют: «Мы здесь установили, в какой день недели на планете умирает больше всего народу. Так вот это — даже близко не понедельник!».
Пока ты приходишь в себя от приятного шока, объясняем, как эти деятели дошли до таких дерзких выводов. Они пробежались по базе данных американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), в которую внесено 39 с лишним миллионов смертей, случившихся в США с 1999 по 2014 годы и составили статистическая сводка.
Так вот, оказалось, что большинство людей предпочитает перемещаться в лучший мир… по субботам! На нее пришлось 5,7 миллиона покойников. А самым жизнерадостным оказалось, как ни странно, воскресенье — жалких 5,6 миллиона смертей. Другие дни недели более-менее равномерно рассредоточились в этом промежутке.
Установлена еще одна поучительная закономерность между днями недели и причиной смерти. Например, сердечные приступы чаще всего губят людей по понедельникам и вторникам (реже — по четвергам), передозировка наркотиками — по субботам (во вторник тебя, скорее всего, откачают), попадание в ДТП — по субботам, а огнестрелы — по воскресеньям.
Среди наиболее распространенных причин смерти исследователи также назвали самоубийство, рак, инсульт, болезнь Альцгеймера, диабет, грипп, пневмония, болезни почек и органов дыхания. Смертоносные раритеты — гибель от яда растительного происхождения или зверя животного происхождения.