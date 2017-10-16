Установлено два периода в году, когда пары распадаются чаще всего
2017-10-15 21:03
Установлено два периода в году, когда пары распадаются чаще всего
Статистический анализ выявил два месяца, на которые выпадают пики разрывов отношений.
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Хотя химия чувств партнеров друг к другу и обстоятельства заставляют их быть вместе, не поддаются никакой проверке алгеброй, выявить определенные закономерности, оказывается, не так сложно, передает Rus.Media. Согласно недавно опубликованному исследованию, проведенному социологами Брайаном Серафини и Джулией Брайнс из Американской социологической ассоциации, каждое лето и каждую весну наблюдается резкий всплеск разводов.
Как наглядно видно на этой диаграмме, похожей на силуэт растолстевшего Бэтмена, ежегодно в марте и августе супружеские пары решают, что с них хватит. Анализ охватил 14-летний период — с 2001 по 2015 год.
По мнению исследователей, мартовский пик разводов может быть объяснен тем, что пары, находящиеся на грани разрыва, склонны рассматривать период зимних праздников как возможность «подлатать» отношения. Однако зубную пасту трудно впихнуть обратно в тюбике: до конца зимы все проблемы возвращаются и назревает окончательное решение семейного вопроса.
Августовский же пик разводов социологи объясняют двумя возможными причинами. Для пар с детьми это время, когда дополнительно начинают портить нервы проблемы со школой и детским садом. Но главное — приближается осень. Световой день укорачивается, а это действует на общий упадок настроения. И, подобно тому, как с весны к лету количество убийств уменьшается, а затем резко возрастает, так же уменьшается, а затем растет число разводов.