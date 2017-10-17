Установлен возраст, в котором человек получает максимальное удовольствие от секса
2017-10-17 18:54
Установлен возраст, в котором человек получает максимальное удовольствие от секса
Похоже, у тебя и твоей девушки все еще впереди!
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Обычно ежегодная конференция Североамериканского общества по менопаузе в Орландо проходит скучно и без происшествий, передает Rus.Media. Но в этом году все иначе!
Группа ученых из Национального института старения представила доклад, в котором, в частности, утверждалось, что пик женской сексуальности приходится на возраст от 45 до 60 лет! Именно в этом возрасте женщина чувствует себя максимально раскованно, понимает, чего именно хочет, и, наконец, после многих лет диет и самобичевания в фитнес-клубе начинает принимать собственное тело.
Понятно, что такие результаты исследователи взяли не с потолка, а пришли к ним после дотошного опроса нескольких десятков женщин в указанном возрастном промежутке. Все опрошенные как один подтвердили, что, несмотря на менопаузу, надоедливых детей и другие малоприятные симптомы возраста, они научились получать от секса куда больше удовольствия, чем в юные годы.