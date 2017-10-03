Услышав, что сказал мужчина своей растерявшейся жене, таксист долго вспоминал эту “парочку”
2017-10-03 14:23
Услышав, что сказал мужчина своей растерявшейся жене, таксист долго вспоминал эту “парочку”
Муж с женой собираются на вечеринку.
Оделись, включили автоответчик, накрыли попугая, выгнали кошку во двор, заказали такси по телефону, передает Rus.Media. Через несколько минут подъезжает такси. Только муж открыл дверь, кот прошмыгнул в дом, зная прекрасно, что раз хозяева уходят, можно будет безнаказанно попробовать «поиграться» с попугаем. Жена пошла к такси, а муж вернулся в дом, чтобы поймать животное . По материалам anekdot.narod
Кот бежал по лестнице наверх, муж за ним. В это время жена, садясь в такси и не желая, чтобы водитель знал, что дома никого не остается, говорит, что муж сейчас вернется, и вообще он пошел пожелать ее мамочке спокойной ночи
Через несколько минут муж выходит из дома и садится в такси.
«Дорогой, что так долго?» – «Да эта скотина забилась под кровать, пришлось ее оттуда вытаскивать вешалкой. Еще все руки исцарапала падлюка. Пришлось замотать тварь в одеяло, потом тащить эту жирную “задницу по лестнице вниз и выкидывать во двор! »
Таксист всю дорогу ошеломленно смотрел на них)