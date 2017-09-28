Урок затейливой учительницы мигом разлетелся по Сети!
2017-09-27 19:39
Урок затейливой учительницы мигом разлетелся по Сети!
Невинный опыт с ломтиком хлеба наводит на мысль…
Как привить ребенку любовь к наукам? Конечно же наглядно, с помощью экспериментов и увлекательных опытов. Чтобы дети увидели в тебе настоящего волшебника и по уши увлеклись учебой, нужна лишь ловкость рук и безграничная фантазия. Все остальное сделает за тебя матушка-наука. Так и подумала учительница из Северной Каролины, и организовала для своих учеников потрясный эксперимент, который моментально разлетелся по социальным сетям.
Проект вдохновленной учительницы — самый простой и увлекательный способ рассказать детям про важность личной гигиены. Так, использовав всего 3 ломтика хлеба, женщине удалось наглядно рассказать первоклассникам, почему важно мыть руки перед едой.
Хлеб в первом пакете — это контрольный образец. Во второй пакет преподаватель поместила кусок хлеба мытыми руками. Ну а третий — это кусок хлеба, который перетрогали все дети в классе немытыми руками. Спустя всего неделю дети смогли на собственном опыте убедиться, что гигиена — это хорошо.