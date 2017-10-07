Ураган “Нейт” в Центральной Америке уже унес жизни 28 человек
2017-10-07 18:31
Ураган “Нейт” в Центральной Америке уже унес жизни 28 человек
В результате тропического шторма “Нейт” в Центральной Америке число погибших возросло до 28 человек.
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Количество погибших в результате тропического шторма “Нейт” в Центральной Америке возросло до 28 человек, передает Rus.Media.
Об этом сообщает Business Standard.
Как отмечается, ураган набрал силу на пути к популярным мексиканским пляжных курортов и приближается к территории США.
По прогнозам, “Нейт”, скорость ветра которого составляет 95 км/ч, достигнет силы урагана в конце субботы утром в воскресенье. Ранее мощность шторма увеличилась из категории тропического до 1 уровня урагана вчера ночью.
В американском портовом городе Новый Орлеан, штат Луизиана объявили эвакуацию. А губернаторы штатов Луизиана, Алабама и Флорида ввели положение чрезвычайной ситуации.
Сообщалось, что сильные ветры могут вызвать значительные отключения электроэнергии, а высота штормовых волн может достичь 1,8-2,7 метров.