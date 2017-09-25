Ураган “Мария” продвигается на север вдоль атлантического побережья США
2017-09-25 10:06
Ураган “Мария” продвигается на север вдоль атлантического побережья США
“Ураган “Мария” немного ослаб по мере перемещения на север.
Ураган “Мария” второй категории мощности продвигается на север вдоль атлантического побережья США, сообщил в воскресенье Национальный центр предупреждения ураганов США, передает Rus.Media.
“Ураган “Мария” немного ослаб по мере перемещения на север. Его следует отслеживать на протяжении побережья Каролины и Середньоатлантичного побережья”, — говорится в сообщении.
Сейчас центр урагана находится в Атлантическом океане в 765 километрах к юго-востоку от мыса Хаттерас в Северной Каролине. Максимальная постоянная скорость ветра достигает 165 километров в час.
В результате урагана, по разным оценкам, погибли более 50 человек — в Пуэрто-Рико, Доминика, Гваделупе, Гаити и Американских Виргинских островах, а также в Доминиканской республике. В момент прохождения над Пуэрто-Рико ураган достигал 4-й категории опасности.