Упражнения для улучшения зрения
2017-10-12 21:51
Упражнения для улучшения зрения
Упражнения для улучшения зрения отличный способ восстановить ваше зрение.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Как говорят врачи-офтальмологи, глаза[en] работают благодаря мускулам, а мускулы нужно тренировать.
Движения глазами лучше делать утром или вечером перед сном. Каждое упражнение повторяйте по 5-30 раз, начинайте с малого, постепенно увеличивайте нагрузку. Движения плавные, без рывков, между упражнениями полезно поморгать. Не забудьте снять очки или контактные линзы.
Упражнение № 1. Смотрим в окно
Сделайте точку из пластилина и прикрепите на стекло. Выберите за окном далекий объект, несколько секунд смотрите вдаль, потом переведите взгляд на точку. Позже можно усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех різноудалених объектах.
Упражнение № 2. Массаж
Сделайте «взгляд испуганного человека». Сидите прямо. Крепко зажмурьте глаза на 5 секунд, затем широко откройте их. Повторите 8-10 раз.
Упражнение № 3. Гидромассаж
Дважды в день, утром и вечером ополаскивайте глаза. Утром – сначала ощутимо горячей водой (не обжигаясь!), затем холодной. Перед сном все в обратном порядке: промойте холодной, а затем горячей водой.
Упражнение № 4. Рисование
Первая помощь для глаз – закройте их на несколько минут и представьте что-то приятное. А если потереть ладони рук и прикрыть глаза теплыми ладонями, скрестив пальцы на середине лба, то эффект будет заметнее.
Упражнение № 5. «Стреляем глазками» (как на картинке)
Смотрите вверх-вниз с максимальной амплитудой.
Начертите круг по часовой стрелке и обратно.
Ведите взгляд от внутреннего угла правого глаза и наружного угла левого глаза вверх к наружному углу правого глаза и внутреннему углу левого. Затем в обратную сторону.
Нарисуйте взглядом квадрат.
Взгляд идет по дуге – выпуклой и вогнутой.
Обведите взглядом ромб.
Нарисуйте глазами бантики.
Смотрите на букву S – сначала в горизонтальном положении, потом в вертикальном.
Начертите глазами вертикальные дуги, сначала по часовой стрелке, затем – против.
Переведите взгляд с одного угла в другой по диагоналям квадрата.
Сведите зрачки к переносице изо всех сил, приблизив палец к носу.
Часто-часто моргайте веками – как бабочка машет крылышками.