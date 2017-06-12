Йоги съедутся в Чернигов на международную тусовку
12.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Международный день йоги состоится 18 июня в Чернигове. Праздник пройдет на территории Центрального парка культуры и отдыха. Мероприятие состоится по инициативе Посольства Индии в Украине. Главный координатор празднования Международного дня йоги в Украине – Украинская Федерация Йоги. Присутствующим предлагают знакомство с йогой, медитацией и многими другими аспектами индийской культуры. Также будут проводиться мастер-классы по комплекса Сурья Намаскар, хатха-йоги, баланс-йоги, Air-йоги, концерт индийской культуры и тому подобное. Приглашаются все заинтересованные с семьями и друзьями! Вход свободный.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым