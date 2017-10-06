Уникальный рецепт для укрепления иммунитета в осеннюю пору. Самое время!
2017-10-05 16:02
Уникальный рецепт для укрепления иммунитета в осеннюю пору. Самое время!
Паста Амосова.
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Известный хирург Николай Амосов заслужил славу не только профессионализмом в проведении операций, но и тем, что научил своих пациентов ускорять выздоровление, передает Rus.Media. Дело в том, что всем своим пациентам во время восстановления после операции он рекомендовал употреблять какую-то пасту, которая со временем так и стала называться – «паста Амосова».
Полезные свойства этой пасты уже доказаны медиками. Она не только помогает быстрее выздороветь, но и укрепляет иммунитет, а также является отличным профилактическим средством по предотвращению заболеваний. Кроме того, это еще и отличный десерт, и малыш, и муж с удовольствием съедят. И при этом у всех моментально будет отмечен приток энергии!
Как приготовить пасту Амосова
Ингредиенты: чернослив – 500 г, инжир – 500 г, курага – 500 г, изюм – 500 г, мед – 0,5 л, грецкие орехи – 2 ст., лимон – 1 шт.
Способ приготовления: Сухофрукты промываем и измельчаем или в блендере или с помощью мясорубки. Лимон обдаем кипятком и также измельчаем вместе с кожурой. Орехи можно крупно нарезать или измельчить в блендере.
Смешиваем сухофрукты, орехи, лимон и добавляем мед. Все перемешиваем и складываем в банку, ставим пасту в холодильник. За счет добавления меда паста может храниться в холодном месте до нескольких месяцев.
Как правильно принимать пасту. Медики рекомендуют есть пасту три раза в день. Притом делать это лучше не натощак, а после приема пищи. Иначе лимонный сок будет раздражать желудочно-кишечный тракт.