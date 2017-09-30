Уникальный кабриолет Mercedes-Benz “засекли” на фестивале в Киеве
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2017-09-30 20:35
Уникальный кабриолет Mercedes-Benz “засекли” на фестивале в Киеве
В столице засветился любимый автомобиль Гитлера.
Звездой автофестиваля Old Car Land, который проходит в эти дни в Киеве, стал редкий кабриолет Mercedes-Benz 770 1943 года. Это самая роскошная и дорогая довоенная модель немецкой марки.
Об этом пишет Rus.Media.
Всего выпущено лишь две сотни Mercedes-Benz 770. Известно, что именно эта модель — любимый автомобиль Адольфа Гитлера, также такими авто пользовались испанский диктатор Франциско Франко и император Японии Хирохито.
Оригинальный Mercedes 770 оснащали 7,7-литровой рядной восьмеркой на 180 литров. с. с механическим компрессором. Но у данного авто двигатель и КПП – от ГАЗ-21 Волга.
Дело в том, что оригинальный силовой агрегат не сохранился. Вообще авто обнаружили в виде груды металлолома в одном из сел Ровенщины и пришлось долго реставрировать роскошный кабриолет Мерседес 770.