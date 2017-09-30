Уникальные чехлы для iPhone стоят как половина смартфона
30.09.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-09-29 20:31
Уникальные чехлы для iPhone стоят как половина смартфона
Сингапурская компания Gray International показала уникальную коллекцию чехлов для “яблочных” смартфонов.
Стоимость такой защиты колеблется в пределах 50-60% цены гаджетов, передает Rus.Media.
Видео было опубликовано на канале IntangibleNerds, где и оставили ссылки на сайт.
Сами чехлы изготовлены из цельного титанового слитка. Этот металл используется в аэрокосмической промышленности, что свидетельствует о его максимальную прочность. Производитель уверяет, что при изготовлении их обрабатывают пламенем, что и придает чехлам такой интересный оттенок.