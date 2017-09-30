Уникальные чехлы для iPhone стоят как половина смартфона

despravda | 30.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-09-29 20:31

Уникальные чехлы для iPhone стоят как половина смартфона
Сингапурская компания Gray International показала уникальную коллекцию чехлов для “яблочных” смартфонов.

Стоимость такой защиты колеблется в пределах 50-60% цены гаджетов, передает Rus.Media.

Видео было опубликовано на канале IntangibleNerds, где и оставили ссылки на сайт.

Сами чехлы изготовлены из цельного титанового слитка. Этот металл используется в аэрокосмической промышленности, что свидетельствует о его максимальную прочность. Производитель уверяет, что при изготовлении их обрабатывают пламенем, что и придает чехлам такой интересный оттенок.

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