Умоляю, не надо кормить аптеки!
2017-09-29 20:58
Умоляю, не надо кормить аптеки!
Эта смесь очистит сосуды, укрепит иммунитет, нормализует давление.
Чеснок посевной — многолетнее травянистое луковичное растение семейства лилейных, передает Rus.Media. Лечебные свойства чеснока были известны еще шумерам, которые примерно за 2300 лет до н.е. начали использовать его для снятия жара, лечения опухолей и при отравлениях. Известно, что в 1922 году при раскопках гробницы Тутанхамона, датируемой периодом около 1300 лет до н. е., были обнаружены луковицы чеснока.
Что содержится в чесноке вещество аллицин — это природный антибиотик, способный справиться с воспалением, подавить размножение болезнетворных бактерий, повысить иммунитет. Если в том или ином виде есть чеснок ежедневно, давление снижается на 15 единиц.
Чеснок, хранящийся при комнатной температуре, через восемь месяцев полностью теряет свои фитонцидные свойства. Для того чтобы сохранить и усилить замечательные свойства чеснока, народная медицина предлагает разнообразные рецепты настоек и эликсиров с использованием чеснока.
Настойка чеснока на спирту
Настойка на чесноке для чистки сосудов
Растираем в ступке 350 г очищенного чеснока. Важный момент: перед тем, как раздавить чеснок, удали из зубчиков сердцевину. Добавь в полученную кашицу 200 мл медицинского спирта. Теперь перелей все в баночку с плотной крышкой и поставить на 10 дней в темное место. После процедить через плотную марлю и дай настояться еще 3 дня. Принимай с холодным молоком (60 г на 1 прием) ежедневно перед едой. Следует принимать 10 дней.
Это отличный способ очищает организм от лишних жиров и известковых отложений, чистит сосуды, выгоняет паразитов, улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет.
Чесночная настойка на красном вине
Возьми 12 зубчиков чеснока и 750 мл красного сухого вина. Использовать можно только натуральное вино и чеснок, купленный у бабушек, а не привезенный из Китая. Каждый зубчик разрежь на 4 части, помести их в прозрачную стеклянную емкость, залейте вином и закрой крышкой. Поставь на окно на две недели.
Ежедневно помешивать настойку. По истечении времени настойку процедить и помести в темную емкость. Теперь осталось только настойку процедить перед применением, и чесночный ликер от букета болезней готов. Его необходимо принимать по чайной ложке за 5-7 минут до еды в течение 30 дней.
Сочетание вина с чесноком усиливает положительный эффект каждого из продуктов. Настойка выводит избыток солей из суставов, укрепляет сосуды сердца, поднимает иммунитет, улучшает нормальный обмен веществ, способствует кроветворению и очищает состав крови.
Настойка с лимоном, медом и чесноком
Измельчить 4 головки чеснока. Нарежь кубиками 6 лимонов. Смешай все это с 200 г меда. Полученную смесь переложи в трехлитровую банку и залейте до самого верха теплой кипяченой водой. Дай постоять в холодильнике в течение четырех дней. Пить полученную настойку надо за 20 минут до утреннего приема пищи. Сначала рекомендуется принимать по 1/4 части стакана, затем дозировку следует довести до половины стакана.
Чеснок с лимоном и медом снизит уровень холестерина, очищает сосуды, улучшает работу сердца, уберет одышку, повысит общий тонус организма.
Для всех чесночных настоек существуют противопоказания к применению. Их не рекомендуют принимать людям с болезнями желудка, гастрит, язву. Противопоказаны они и беременным женщинам, кормящим мамам.
В этом видеоролике ты узнаешь, как сделать средство для очищения сосудов на основе чеснока и лимона. Автор делится собственным опытом.