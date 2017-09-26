Умерла звезда “Возвращения Мухтара” Наталья Юнникова
2017-09-26 17:07
Умерла звезда “Возвращения Мухтара” Наталья Юнникова
Женщина умерла в больнице, пробыв там несколько дней без сознания.
Умерла 37-летняя актриса Наталья Юнникова, известная по роли в сериале “Возвращение Мухтара”, сообщают dni, передает Rus.Media.
Женщина умерла в больнице, проведя там несколько дней без сознания.
Сообщается, что Юнникова находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Ранее врачи диагностировали у актрисы обширное кровоизлияние в мозг и она была введена в искусственную кому.
Актрису из “Мухтара” ввели в кому
Причиной госпитализации Юнниковой, по информации Telegram-канала Mash, стало падение у себя дома, в результате чего она ударилась головой.
Известно, что в сериале “Возвращение Мухтара” Наталья Юнникова сыграла одну из главных ролей – ее героиней была лейтенант Василиса Михайлова.
В этом сериале, в одном из эпизодов 8-го сезона, сыграла дочь президента Петра Порошенко.