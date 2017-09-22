Умерла ведущая «Катрусиного кинозала» Екатерина Лозовенко
2017-09-21 12:47
Умерла ведущая «Катрусиного кинозала» Екатерина Лозовенко
Тетю Катю знали практически все украинские дети 70-80-х годов.
В ночь на 21 сентября ушла из жизни популярная телеведущая 70-80-х годов Екатерина Лозовенко, более известная, как Тетя Катя из детской программы «Катрусин Кинозал», передает Rus.Media. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Ольга Байвидович, которая жила по-соседству с любимой телеведущей всех украинских детей советского периода.
«Сегодня умерла тетя Катя, Екатерина Семеновна. ведущая программы Катрусин кинозал. Мы жили с ней в одном доме. Когда встречались в лифте, она всегда улыбалась и говорила: – Оля, как дела?
Не могу сдержать слез. Светлая память», – написала журналистка.
При этом автор поста не уточнила обстоятельств и причин смерти популярной телеведущей.
По данным СМИ, Тетя Катя и кукла Катруся впервые появились на экранах более 40 лет назад и быстро стали любимцами детворы. Программа выходила на украинском телевидении по воскресеньям. Как выяснилось, ни одного из этих программ не сохранилось в записи, поскольку они выходили в прямом эфире.