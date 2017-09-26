Умерла самая тяжелая в мире женщина

despravda | 26.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-25 18:47

Умерла самая тяжелая в мире женщина
Египтянка, которую считали самой тяжелой женщиной в мире, умерла в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эман Ахмед Абд Эль Атті уже ездила в этом году в Индии на баріатричну операцию, передает Rus.Media.

Местные СМИ сообщили, что она весила 500 кг, и ей удалось потерять более 300, но она умерла от осложнений других заболеваний.

В заявлении больницы говорится, что 37-летняя женщина страдала от сердечных заболеваний и дисфункции почек.

“Мы выражаем наши молитвы и искренние соболезнования ее семье”, – заявили в больнице.

С мая г-жа Абд Эль Ате находилась в столице ОАЭ Абу-Даби, после того как перенесла хирургическую операцию в Мумбаи, Индия.

До операции й семья сообщала, что женщина не выезжала из своего дома в течение 25 лет.

Попасть в Мумбаи на чартерном самолете ей удалось после онлайн-кампании, которую запустила ее сестра.

Раньше ее семья выразила сомнение относительно эффективности операции в Мумбаи, и женщину доставили в ОАЭ.

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