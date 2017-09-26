Умерла самая тяжелая в мире женщина
2017-09-25 18:47
Умерла самая тяжелая в мире женщина
Египтянка, которую считали самой тяжелой женщиной в мире, умерла в Объединенных Арабских Эмиратах.
Эман Ахмед Абд Эль Атті уже ездила в этом году в Индии на баріатричну операцию, передает Rus.Media.
Местные СМИ сообщили, что она весила 500 кг, и ей удалось потерять более 300, но она умерла от осложнений других заболеваний.
В заявлении больницы говорится, что 37-летняя женщина страдала от сердечных заболеваний и дисфункции почек.
“Мы выражаем наши молитвы и искренние соболезнования ее семье”, – заявили в больнице.
С мая г-жа Абд Эль Ате находилась в столице ОАЭ Абу-Даби, после того как перенесла хирургическую операцию в Мумбаи, Индия.
До операции й семья сообщала, что женщина не выезжала из своего дома в течение 25 лет.
Попасть в Мумбаи на чартерном самолете ей удалось после онлайн-кампании, которую запустила ее сестра.
Раньше ее семья выразила сомнение относительно эффективности операции в Мумбаи, и женщину доставили в ОАЭ.