Умер звезда французского кино Жан Рошфор
2017-10-09 14:10
Умер звезда французского кино Жан Рошфор
Мировую популярность актеру принесла роль Франсуа Дегрен в фильме Анжелика — маркиза ангелов .
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В Париже на 88-м году жизни скончался знаменитый французский актер Жан Рошфор, передает Rus.Media. Зрителю он известен по роли в серии фильмов об Анжелике, картинах “И слоны бывают неверны”, “Пусть начинается праздник”, “Высокий блондин в черном ботинке”. За 60-летнюю карьеру в кино Рошфор сыграл в 150 фильмах и сериалах.
Рошфор стал известным после одной из главных ролей в фильме “Анжелика — маркиза ангелов” вышел на экраны в 1964 году. В дальнейшем Рошфор снялся еще в двух фильмах об Анжелике (“Великолепная Анжелика”, “Анжелика и король”).
Последний фильм с участием Рошфора вышел на экраны в 2015 году. В фильме “Флорида” он сыграл роль озорного старика, теряет память.
Рошфор был женат два раза. От первого брака с Алесандрой Масавой у него есть дочери Мари и Жюльен и сын Гийом. Во втором браке с архитектором Франсуазой Видел родились дочь Луиза и сын Клеманс. В перерывах между официальными браками Ршфор семь лет жил с актрисой Николь Гарсиа, которая родила ему сына Пьера. Он стал самым популярным из всех детей актера. Пьер Рошфор снялся в фильмах “Прощай, моя королева”, “Наше будущее”.