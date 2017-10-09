Умер знаменитый украинский автогонщик

despravda | 09.10.2017 | Авто | Комментариев нет
  • Главная
  • Авто

2017-03-10 21:39

Умер знаменитый украинский автогонщик
Умер украинский автогонщик Юрий Кочмар, который так и не оправился после страшной аварии.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Сегодня ночью ушел из жизни украинский спортсмен, пилот команды Odessa Rally Team Юрий Кочмар.

Кочмар в конце лета 2015 года попал в Латвии в ужасную аварию во время “Курземес ралли” и так и не смог восстановиться после нее.

Тогда Кочмар ехал со штурманом Сергеем Ковалем. На скорости 160 км/ч их автомобиль врезался в дерево. После аварии оба пилота в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Позже штурман выздоровел, а лечение Кочмара продолжилось. Его отправили в испанскую клинику, специализирующуюся на пациентах, которые находятся в коме. Недавно к Кочмар вернулось сознание, частично память, он начал немного говорить и даже пытался ходить, но его жизнь оборвалась.

За свою карьеру Кочмар успел стать призером национальных и международных гонок самого разного уровня как в Украине, так и на аренах далекого зарубежья. Кроме того, Кочмар является двукратным чемпионом Украины по ралли.

Похожие записи

Об авторе

despravda