Умер знаменитый украинский автогонщик
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2017-03-10 21:39
Умер знаменитый украинский автогонщик
Умер украинский автогонщик Юрий Кочмар, который так и не оправился после страшной аварии.
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Сегодня ночью ушел из жизни украинский спортсмен, пилот команды Odessa Rally Team Юрий Кочмар.
Кочмар в конце лета 2015 года попал в Латвии в ужасную аварию во время “Курземес ралли” и так и не смог восстановиться после нее.
Тогда Кочмар ехал со штурманом Сергеем Ковалем. На скорости 160 км/ч их автомобиль врезался в дерево. После аварии оба пилота в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Позже штурман выздоровел, а лечение Кочмара продолжилось. Его отправили в испанскую клинику, специализирующуюся на пациентах, которые находятся в коме. Недавно к Кочмар вернулось сознание, частично память, он начал немного говорить и даже пытался ходить, но его жизнь оборвалась.
За свою карьеру Кочмар успел стать призером национальных и международных гонок самого разного уровня как в Украине, так и на аренах далекого зарубежья. Кроме того, Кочмар является двукратным чемпионом Украины по ралли.