Умер украинский продюсер продакшн-студии Radioaktive Film
2017-07-03 13:23
Умер украинский продюсер продакшн-студии Radioaktive Film
Внезапно остановилось сердце украинского продюсера Татьяны Неістової.
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Утром 2 июля внезапно остановилось сердце 33-летней продюсера продакшн-студии Radioaktive Film Татьяны Неістової. Прощание состоится 5 июля.
По информации инсайдеров, во время плавания в озере Неистовая она заплыла на глубину и у нее остановилось сердце. Реанимация на берегу не имело смысла, пишут новости “Rus.Media”.
“Всем, кто захочет сказать “до свидания” самой яркой девушке Киева, следите за моими сообщениями. Предварительно, кремация запланирована на среду”, – сообщил ее муж Андрей.
Facebook-лента погибшей полна воспоминаниями ее друзей и коллег.